Zondag krijgen we "Ciara" over ons heen: hoe krijgen Europese stormen hun naam?

In de jaren die volgden begonnen andere landen hun eigen namen te geven aan stormen, en dat leidde tot heel wat verwarring. Want als de storm van het ene land naar het andere land trok, kreeg hij ineens ook een andere naam. "In oktober 2013 hadden we de storm Christian in West-Europa, door de Duitsers gekozen. Maar bij de Britten heette hij St. Jude, in Zweden Simone", schetst Deboosere. Nog zo'n voorbeeld is de storm Xaver in december 2013. Afhankelijk van waar hij woedde, heette hij ook Bodil, Sven of Cameron. Of de Sinterklaasstorm.