Hoe streaming de Vlaamse muziekindustrie op zijn kop zet: 5 vragen en antwoorden

In Nederland is streaming al langer dominant. Vlaanderen is bovendien met zijn zes miljoen potentiële klanten een stuk kleiner. Daardoor is het bijna onmogelijk geworden om de investeringen voor het maken van muziekvideo’s terug te verdienen via de streamingskanalen, zelfs voor grote namen. Maar ook in België is de streamingsector de laatste jaren sterk gegroeid en volgens Michel Van Buyten is de Vlaamse muziekindustrie al redelijk goed aangepast. “Alle artiesten omarmen het”, klinkt het.