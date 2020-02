Sinds "het Britse juk" werd afgeworpen in 1922 is de Ierse Vrijstaat - nu de republiek Ierland - hopeloos verdeeld tussen twee kampen: diegenen die toen de afsplitsing van Noord-Ierland aanvaardden en diegenen die dat niet deden. Uit die eerste strekking is het Fine Gael van huidig premier Varadkar voortgekomen; uit de andere Fianna Fáil.

Ideologisch gaan die beide als conservatief-liberaal door het leven. Fine Gael ("Stam van de Kelten" in het Gaelic, de Keltisch-Ierse taal) zit in het Europees Parlement in de christendemocratische EVP, de Fianna Fáil ("Strijders van het einddoel") situeert zich in de Europese liberale fractie, maar het had evengoed omgekeerd kunnen zijn. Fine Gael situeert zich doorgaans ietsje linkser dan Fianna Fáil. Premier Varadkar is deels van Indiase afkomst en openlijk homoseksueel en dat stoort de katholieke Ieren blijkbaar niet langer.

De republikeinse Sinn Féin ("Wijzelf") erkent de verdeling van het eiland tussen het Britse Noord-Ierland en de republiek Ierland nog altijd niet en is in beide delen actief als partij onder Mary Lou McDonald. In Noord-Ierland is adjunct-voorzitter Michelle O'Neill (zie foto bovenaan links) vicepremier van de Britse autonome regio. (Lees verder onder de foto).