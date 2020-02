"Ik was de man die vrouwen aan hun zijde wilden en die mannen niet voor het hoofd stootte"

Isaiah Mustafa: "De meeste tijd bracht ik toen door achter de toog van het café waar ik werkte. Intussen probeerde ik het als acteur waar te maken. Op een dag sprak iedereen over een auditie voor een reclamefilmpje voor 'Old Spice'. Het leek alsof iedere collega aan die auditie meegedaan had. Een paar dagen later ben ik dan ook naar die auditie geweest. Ik vind niet dat die geweldig verlopen is. Maar ik had mijn best gedaan en dacht dat daarmee dat verhaal afgelopen was." ("Oprah: Where are they now?", juli 2016)

"Toch werd ik voor een 2e auditie uitgenodigd, samen met een 60-tal anderen die daar allemaal in bloot bovenlijf stonden terwijl ze hun zotte teksten uit het hoofd aan het leren waren. Mijn auditie duurde een uur, ik bleef er maar voor gaan. Ik was dus best tevreden. Toen ik dan eind 2009 een positief antwoord kreeg, was ik zo opgelucht. Eindelijk zou ik toch gedurende zeker een maand mijn rekeningen kunnen betalen." ("Oprah: Where are they now?")