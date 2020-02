Jason Biggs: "Die webcamscène in "American pie" zou tegenwoordig ondenkbaar zijn”

Ook al betekende de film de start van een succesvolle carrière voor Biggs, toch zou deze scène momenteel eerder voor problemen zorgen, zo vertelde hij op Buzzfeed News: "Het waren toen andere tijden. Het internet stond toen nog in de startblokken. Dat was ook de aanleiding om die scène met een webcam te doen. En ik geef het toe, zo’n scène zou nu niet meer kunnen."

"Niemand zou zich nu aan zo’n scène wagen en niemand zou het ook overwegen. Het is onaanvaardbaar wat er daar gedaan wordt en wat het voor gevolgen heeft. Ik herinner me dat, toen ik het oorspronkelijke script te lezen kreeg, ik vooral gechoqueerd was over het feit dat webcams zoiets mogelijk konden maken. Dat is het gevoel dat me van toen bijgebleven is."

"Gelukkig zijn die dingen tegenwoordig bespreekbaar geworden, zoals het ook hoort. Het internet heeft alles veranderd. Zeker wat seksualiteit en jongeren betreft is het discours helemaal anders dan 20 jaar geleden. Als men nu dus een film wil maken, moet dat vanuit een totaal andere invalshoek bekeken worden."