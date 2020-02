Jeff en Michiel uit Lommel lopen marathon in Noord-Korea: "Gsm's moeten we onmiddellijk afgeven bij aankomst"

Op reis gaan naar Noord-Korea betekent dat je rekening moet houden met heel wat regels. “We moeten onze gsm bij aankomst onmiddellijk afgeven aan de grens. Die wordt dan gescreend op materiaal, bijvoorbeeld foto’s of berichtjes tegen het regime. Voordat we het land binnengaan, krijgen we ook een cursus waarin we leren hoe we ons moeten gedragen”, vertelt Jeff. En wanneer we het land verlaten, worden al onze foto’s nog eens gecontroleerd. Alles moet namelijk op een bepaalde manier gefotografeerd worden. Selfies mogen bijvoorbeeld niet.”

Of het duo effectief kan vertrekken in april is nog maar de vraag. Het zou kunnen dat het coronavirus roet in het eten gooit. “Op dit moment heeft Noord-Korea de grenzen gesloten voor álle toeristen. Dus voor ons is het nu afwachten en hopen dat het virus snel overwaait zodat Noord-Korea z’n grenzen weer opent”, vertelt Michiel.