De app TikTok is al een hele tijd populair op de smartphone van kinderen in Vlaanderen. Met TikTok kan je heel korte filmpjes maken en delen. Maar net zoals veel andere sociale media heeft de app ook een keerzijde. De app wordt gebruikt om te pesten. "Het Journaal" sprak met een TikTok-expert en met enkele fervente gebruikers op basisschool De Wereldreiziger in Antwerpen.