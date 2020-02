Kinderen gooien met stenen op atletiekpiste in Sint-Truiden, stad wil maatregelen nemen

Het waren kinderen van amper 10 jaar die met stenen aan het gooien waren. "De schade is beperkt gebleven omdat de voorzitter van de atletiekclub net aankwam en de kinderen kon stoppen", zegt schepen van Sport Jurgen Reniers (CD&V).

Vorig jaar werd de piste ook al eens beschadigd door vandalen. Toen is er brand gesticht. "We gaan nu nagaan of er veel individuele lopers gebruik maken van de piste. We gaan hun gegevens verzamelen en als we dan beslissen om de piste af te sluiten, dan zullen we hen verwittigen."