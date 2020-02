Trump ontslaat twee kroongetuigen in afzettingsproces: "Wraak van machtigste man"

Sondland stuurde vannacht zelf een mededeling uit. Daarin zegt hij dat hij met onmiddellijke ingang terug wordt geroepen door het Witte Huis, met het oog op een andere functie.

Gordon Sondland was nochtans een aanhanger van president Trump en is daarom net benoemd in de belangrijke functie van ambassadeur bij de Europese Unie. Voor het Huis van Afgevaardigden getuigde hij evenwel dat hij van Trump Oekraïne onder druk moest zetten. Dat is hem nu blijkbaar niet in dank afgenomen en daarom is Sondland het tweede belangrijke kopstuk in de afzettingsprocedure dat wordt ontslagen. Mogelijk is het niet de laatste.