Komt het ooit zover? Ambitieus plan voor dijk rond Noordzee om Europa te beschermen tegen stijgende zeespiegel

De Vlaamse marinebioloog Jan Seys (Vlaams Instituut voor de Zee) wil het idee graag ernstig nemen. “Dit hoort absoluut in de categorie van wilde ideeën”, zegt hij in “De wereld vandaag” op Radio 1. “Het is out-of-the-box-denken, echt iets voor Nederlanders. Ze willen blijven aantonen dat ze de grootste dijkenbouwers ter wereld zijn. De zeespiegel zal in 2100 normaal met 85 cm gestegen zijn. Dat kan twee meter bedragen als het uit de hand loopt. Dus het is goed dat de Nederlanders hier nu al ernstig over nadenken.”

“Technisch kan het, de mens is tot veel in staat. Maar of het betaalbaar zal zijn, dat is heel iets anders. Het project moet kostendelend worden over de verschillende landen die grenzen aan de Noordzee. Dat zijn rijke landen. Maar het zijn net de Nederlanders die de grootste slachtoffers zullen zijn van de stijging van de zeespiegel. De bereidheid om in zo'n ambitieus project te stappen zal er veel groter zijn dan de andere landen. Om nog maar te zwijgen van het feit dat de dijken niet in de Nederlandse territoriale wateren zullen liggen, maar wel vooral in Frans, Engelse of Noorse wateren.”