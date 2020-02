Solar Orbiter succesvol gelanceerd om nooit gezien deel van zon te observeren: "Kennis cruciaal voor leven op aarde" 

Vanop de ruimtebasis Cape Canaveral in Florida is even na 5 uur vanmorgen onze tijd de satelliet Solar Orbiter richting de zon gelanceerd. Bedoeling is dat we de komende jaren veel nieuwe informatie over onze ster gaan verzamelen. Eén van de instrumenten aan boord van de Solar Orbiter is trouwens ontwikkeld door de Koninklijke Sterrenwacht van België.