Man die in Antwerps ziekenhuis in quarantaine geplaatst was, heeft geen corona

De man is wel in China geweest, maar niet in de risicogebieden waar het virus is opgedoken. Personen die met het coronavirus besmet zijn en die niet in China wonen, waren vrijwel allemaal in het risicogebied geweest.

Toch wilde het ziekenhuis geen risico nemen. "De man vertoont symptomen die kunnen wijzen op het coronavirus", aldus ZNA-woordvoerster Renée Willems. "We hebben daarom samen met de overheidsdiensten beslist om de man voor de zekerheid in afzondering te plaatsen."

Er werden testen uitgevoerd en daaruit blijkt dat de man niet besmet is met het nieuwe coronavirus.