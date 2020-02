NTGent en Sint-Baafsplein tijdje afgesloten na incident

"Eén of meerdere mannen zijn het gebouw binnengekomen en hebben de poetsvrouw overvallen. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht", vertelt Tom De Clercq van het NTGent. De vrouw is niet in levensgevaar. Wellicht hadden de daders geprobeerd om het gebouw binnen te dringen, en waren ze daarbij op de poetsvrouw gestoten, waarna er een schermutseling ontstond.

Er was sprake van dat de dader of daders zich vervolgens hadden verschanst in het gebouw, en mogelijk een wapen zouden hebben. Maar dat blijkt niet te kloppen: wellicht zijn ze weggevlucht. 't Is niet duidelijk of ze buit hebben kunnen maken. Iets voor negen uur is het Sint-Baafsplein weer vrijgegeven. De politie is nog ter plaatse om sporenonderzoek te doen.