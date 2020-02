Mollen gezocht in Diksmuide en Poelkapelle

Natuurpunt werkt aan een zoogdierenatlas voor Vlaanderen. Daarvoor wil de natuurorganisatie de verspreiding van elk dier goed in kaart brengen. Over de mol zijn weinig gegevens bekend en daarom organiseert Natuurpunt opnieuw een mollentelweekend.

Mollen komen overal voor in Vlaanderen, maar vreemd genoeg is nog nooit een waarneming gemeld in Diksmuide en Poelkapelle. Daarom roept Natuurpunt speciaal de inwoners van deze twee West-Vlaamse gemeenten op om uit te kijken naar molshopen. De waarnemingen kunnen ze melden op waarnemingen.be, bij voorkeur met een foto.

Ook vanuit andere gemeenten blijven meldingen welkom. Mollen zijn volgens Natuurpunt overigens zeer nuttige dieren, ook onder een gazon. De mol zorgt ervoor dat de ondergrond luchtig blijft en gemakkelijk water doorlaat. Meer zelfs, het diertje eet ook larven van de langpootmug, dezelfde larven die bruine plekken veroorzaken in het gras.