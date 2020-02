NASA krijgt ruimtesonde Voyager 2 op 18,5 miljard kilometer afstand weer aan de praat

De enorme afstand maakt het moeilijk om de Voyager 2 te beheren. Elke opdracht van de vluchtleiding doet er met de snelheid van het licht 17 uur over om de sonde te bereiken. Het antwoord is ook weer 17 uur op weg naar ons. Dat betekent dat het 34 uur duurt om te weten of een commando heeft gewerkt.