Het verhaal krijgt nu toch nog een staartje. Want de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft de naam "roomkop" afgekeurd. Het zit namelijk zo: de bakkerij in Monster is een veganistische bakkerij. "En als er "kaas" of "room" in de naam zit, dan moet er ook echt zuivel in zitten", benadrukt een woordvoerder van de NVWA aan RTL. En dat is bij de veganistische bakker niet het geval. Let wel: er zijn uitzonderingen op die regel, denk maar aan pindakaas. "Daar bestaat een lijst van, maar roomkop staat niet op die lijst."