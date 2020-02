Hoe de PVDA via giften en lidgelden een fortuin heeft verzameld

Ook in andere opzichten toont de PVDA zich uiterst creatief in het toepassen van de financieringsregels. De partij koopt voor 1,25 miljoen euro een nieuw partijhoofdkwartier in Antwerpen, kopten de kranten begin 2017.

Maar niets is wat het lijkt te zijn bij de PVDA. In feite kocht de partij helemaal geen hoofdkwartier. Het is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, De Toekomstbouwers, die eigenaar is van het gebouw. De aandelen daarvan zijn voor 300.000 euro in handen van acht PVDA-militanten en een linkse stichting. De rest van het aankoopbedrag wordt bijeengebracht via giften van militanten en sympathisanten, die elk 1.000 tot 5.000 euro kunnen investeren.