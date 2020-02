Alles wijst erop dat het euthanasieproces een politiek proces moest worden

Wist u overigens dat openbare aanklagers in ons land goede punten krijgen, kans op verdere bevordering enzovoorts, wanneer ze beklaagden effectief de nor in weten te pleiten? Arme meneer procureur Francis Clarysse (de procureur in de zaak van Tine Nys, red.), die nu een paar banken achteruit moet.

Maar vooral: is dit niet middeleeuws? Dient onze rechtspraak niet eens grondig gemoderniseerd te worden? We leven toch niet in de tijd van de baljuw en de vierschaar? Alleen al de taal waarmee het Recht ons toespreekt. Geen burger die dat krukkige jargon nog begrijpt.