Valt Crosscup veldlopen in Rotselaar door storm "Ciara" in het water? Organisatie neemt maatregelen 

Zondag is De Plas in Rotselaar het decor van de Structabo Cross Veldlopen, het kampioenschap van Vlaanderen. Al is het niet helemaal zeker of de cross ook effectief doorgaat. Storm "Ciara" kan wel eens roet in het eten gooien. "Veldlopers zijn wel wat gewoon, er wordt niet snel een wedstrijd afgelast", vertelt Paul Van den Bergh van de organisatie. "Maar natuurlijk je weet nooit, dus wordt er zaterdagochtend beslist of de wedstrijd door kan gaan of niet."