Oude Kwaremont, geliefde helling bij wielrenners, hersteld net voor wielerseizoen

Over 160 meter worden de kasseien vervangen. Dat was nodig, want de stenen lagen er veel te slecht bij. Auto's bleven eraan haperen tijdens elke koers. Fietsen betekende schudden en beven. De kasseien liggen dan ook nog eens op een helling en er werd gevreesd dat die zouden kunnen afglijden. Daarvoor is een harde fundering nodig: "We hebben eerst de stenen eruit gehaald, om dan beton in te gieten", vertelt wegenwerker Nick Wandels van Stadsbader. "Als je geen beton zou gebruiken, dan mag je binnen enkele jaren opnieuw beginnen. Door de kasseien nu goed vast te leggen, is het zeker goed voor de komende 50 jaar."