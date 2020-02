Opvallende B&B in Borgloon: overnachten in een wijnvat

Overnachten in wijnvaten is een primeur voor Limburg. Op het wijndomein Jerom Winery staan er drie, verspreid over de wijngaarden. “We hebben één groot vat voor vier bezoekers en twee vaten voor twee personen. Ze staan in een beschermde hoogstamboomgaard, aan de voet van de wijngaard. Tijdens het bloesemseizoen is het daar ook heel mooi en heb je een mooi uitzicht op het domein”, vertelt Jeroen Houben van Jerom Winery.

“Er zijn bedden, deuren en ramen in de vaten geplaatst. De vaten dienen dus zeker niet om wijn in te maken. Maar mensen die in de regio wijn willen ontdekken, kunnen hier wel in stijl komen overnachten.” Hoewel het wijnvat vrij simpel is ingericht, heeft het wijndomein toch gezorgd voor wat luxe. “Eigenlijk doe je aan "glamping", kamperen dus, maar dan op een meer comfortabele manier. Zodra het toeristische seizoen begint, komt er ook een sanitaire voorziening zodat mensen zich kunnen opfrissen.”

