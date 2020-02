Koning Filip en koningin Mathilde op werkbezoek in New York: van de Veiligheidsraad van de VN tot Broadway

De laatste keer dat ons koningspaar op werkbezoek was in New York, was om te lobbyen voor ons zitje in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, twee jaar geleden. Met succes. Ons land werd toen gekozen om twee jaar deel uit te maken van het selecte clubje van vijftien landen dat mag discussiëren over de belangrijkste veiligheidskwesties die de wereld bezighouden. Dit jaar, en vorig jaar.

Deze maand mogen we zelfs die Veiligheidsraad voorzitten, één maand lang. Dat is het moment dat we eigen accenten kunnen leggen. We kunnen het voortouw nemen in debatten over dringende internationale kwesties, en we kunnen debatten organiseren over thema’s die wij belangrijk vinden. Daarom komen koning Filip en koningin Mathilde graag zelf kijken hoe België dat aanpakt, samen met minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin, van de Franstalige liberalen (MR).