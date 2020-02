Indrukwekkend eerbetoon aan overleden politiehonden in Knokke-Heist

Politiebegeleiders hebben een speciale band met hun hond. Kenneth Verlinden: "We starten met een puppie van 8 weken en leiden hem op tot een volwaardige politiehond. Hij blijft 24 uur per dag bij ons. Hij gaat mee werken en gaat ook met ons mee naar huis. Bovendien is hij tijdens ons werk onze partner. Wij hebben geen collega mee, wel een hond. We moeten volledig op onze hond kunnen rekenen. Daardoor is de band tussen een politiebegeleider en zijn hond zo groot."