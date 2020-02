Provincie Antwerpen zet zich schrap voor storm: parken en domeinen afgesloten, evenementen afgelast

Vele gemeenten en steden sluiten daarom uit voorzorg hun parken en domeinen af. In Antwerpen-stad gaan alle parken al zeker van zondagochtend tot maandagochtend dicht. Ook de provincie sluit zondag onder meer het Rivierenhof, het Hof Van Leysen, het Vrieselhof en de Kesselse Heide. De Valentijnrun in het Rivierenhof is met een week uitgesteld en vindt plaats op zondag 16 februari. Iedereen die is ingeschreven, blijft ingeschreven.