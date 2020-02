Regenbuien blussen bosbranden in Australië, maar er dreigt nu ook gevaar

De natuur steekt nu blijkbaar een handje toe: de voorbije dagen kent de zuidoostelijke deelstaat New South Wales (NSW) hevige regenbuien. Het zou gaan om de zwaarste regenval in twintig jaar.

Daardoor zouden zeker 20 van de 60 grote bosbranden in New South Wales (de staat met onder meer Sydney) geblust zijn. Ook in de naburige deelstaat Victoria is het aantal vuurhaarden gedaald tot 20, het laagste aantal in weken. Sinds september zijn er 11,7 miljoen hectare wildernis verwoest en vielen er 33 doden bij die bosbranden.

De uitgeputte brandweerlui zijn enthousiast, maar weerkundigen waarschuwen. De grond is uitgedroogd en neemt weinig water op. Daardoor bestaat de kans op overstromingen en aardverschuivingen.

Zaterdag zou de orkaan Damien over het westen van Australië razen. Een aantal havens en luchthavens zijn gesloten en er worden windstoten tot 230 kilometer per uur verwacht. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab die op bezoek is in Australië, blijft echter positief: "Wij hebben de regen meegebracht", zei hij schamper.