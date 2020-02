Federale overheid neemt bouwer van vliegtuigonderdelen Sabca over van Fransen 

Vorig jaar raakte al bekend dat Dassault een overnemer zoekt. Dassault is al meer dan 50 jaar aandeelhouder, maar de aankondiging was toch opmerkelijk, omdat Dassault net ervoor het Nederlandse Fokker had uitgekocht en zo bijna alle aandelen van Sabca in handen kreeg.

FPIM en Sabena Aerospace bieden 32,08 euro per aandeel van Sabca. Daarmee bieden ze ruim 10 euro meer dan de laatste beurskoers van 21,6 euro per aandeel. De handel in het aandeel Sabca is sinds donderdag geschorst.