Scheepsbel van de marine tijdelijk in bewaring in Sint-Niklaas

Het is best bijzonder dat een stad die niet aan het water ligt het peterschap van een schip op zich neemt. "Toch is dat niet zo gek als het lijkt", zegt schepen Peter Buysrogge. “Als stadsbestuur van Sint-Niklaas hechten we al jaren belang aan goede banden met defensie. Het is van belang om die goed te onderhouden. Defensie is een deel van de samenleving en zorgt voor onze veiligheid. We zijn blij dat we nu iets kunnen terugdoen.”