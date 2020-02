Schepen van Eeklo op het matje geroepen na oproep tot deelname aan klimaatbetoging

In de Facebookpost vroeg de schepen aan alle scholen van de stad om als schooluitstap naar de klimaatbetoging van Youth for Climate te gaan in Brussel. Donderdag reageerde minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) nog dat zoiets absoluut niet kan en vandaag vraagt Vlaams Belang het ontslag van de schepen aan. Het antwoord van de burgemeester van Eeklo is duidelijk: “Ontslag is een brug te ver, maar we zullen het incident bespreken tijdens het schepencollege.”