Boy George komt naar Sint-Martens-Latem, of toch zijn schilderijen

De gemeente Sint-Martens-Latem wordt daarmee opgenomen in een indrukwekkende lijst van steden waar de expositie al langs is geweest. De tentoonstelling ging eind vorig jaar in première in Monaco en zal dit jaar nog richting Singapore, New York en Sydney gaan. Vanaf 15 mei kan je zijn werken bewonderen op de tentoonstelling in The Boutique Gallery.