Stad Antwerpen wil ook makkelijk toegankelijk zijn voor mensen met beperking

In Antwerpen zijn er nog te veel hindernissen voor mensen met een beperking en daar wil het stadsbestuur iets aan doen. Ze hebben een zogenoemd toegankelijkheidscharter ondertekend. Daarin belooft de stad om zoveel mogelijk hindernissen voor mensen met een beperking weg te werken.

Burgemeester De Wever en de Antwerpse schepenen hebben aan den lijve ondervonden hoe moeilijk het is om in de stad te gaan als je een beperking hebt. Ze legden geblinddoekt of in een rolstoel een parcours af.

"Dat was heel confronterend", vertelt schepen voor gelijke kansen Karim Bachar (SP.A) aan een reporter van Radio 2 Antwerpen. "Het is daarom heel goed dat je tijdens zo'n inleefmoment ondervindt wat mensen met een beperking dagelijks meemaken."