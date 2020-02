Stormtij op komst aan de kust

Zondagavond worden aan de kust hevige windstoten verwacht, met pieken van 9 tot 10 beaufort. De havendammen in Oostende zullen niet toegankelijk zijn voor wandelaars. Het stadsbestuur raadt ook af om in andere parken te wandelen. De stad vraagt ook om alle losse voorwerpen op terrassen of in tuinen vast te maken of binnen te plaatsen.