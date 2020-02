Syrische luchtafweer haalt bijna passagiersvliegtuig neer; toestel is geland op Russische basis in Syrië

De troepen van Assad zouden nu ook de stad Saraqib ingenomen hebben. Dat is zowat de laatste stad op weg naar de provinciehoofdstad Idlib. Bij die gevechten zouden volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zeker 17 burgers zijn gedood. Volgens de Verenigde Naties zijn er de voorbije weken bijna 600.000 mensen in Idlib op de vlucht geslagen voor het leger van Assad.

Idlib is grotendeels in handen van jihadistische rebellen, maar Assad wil daar nu korte metten mee maken. Er is wel een groot probleem: enkele dagen geleden heeft het Syrische leger zes Turkse militairen in Idlib gedood. De Turken hebben daar observatieposten geïnstalleerd en een daarvan is onder vuur gekomen. De Turkse president Tayyip Erdogan is woedend en dreigt met vergelding. Rusland probeert om de barst tussen Assad en Erdogan te sussen, maar dat is niet eenvoudig.