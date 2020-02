UNIZO wil personeelsstop bij overheid om begroting bij te sturen: "Federale regering is als orkest op zinkende Titanic"

Logischerwijs is ondernemersorganisatie UNIZO het daarmee oneens. "De taxshift is slecht berekend in de zin dat er minder return on investment is geweest dan op voorhand was gedacht", geeft gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche toe. Maar het blijft wel een "noodzakelijke maatregel", zegt hij, want "op dit moment zijn onze vennootschapsbelasting en lasten op arbeid nog steeds bij de top 5 van Europa."