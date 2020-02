Vilvoorde in de ban van een grote uil: "Echt indrukwekkend"

De uil zou zijn schuilplaats hebben in de buurt van de koeltorens, maar is dus niet bang om dicht bij mensen te komen. “Waarschijnlijk vindt of krijgt hij ook links en rechts voedsel. Een buurtbewoonster vertelde me dat ze hem een paar dagen geleden ook ’s nachts al eens gehoord had. Het is echt fenomenaal. Dat filmpje hebben we voor alle duidelijkheid van achter glas opgenomen (lacht). Hij zat dus op het balkon van de kamer van mijn dochter. Die was er niet helemaal gerust op, maar bang moeten we duidelijk niet zijn. Het is gewoon super dat we zo’n beest van zo dichtbij eens kunnen gadeslaan. Als hij zijn vleugels openslaat, is hij wel 1,5 meter breed.”

De oehoe is een van de grootste uilensoorten ter wereld. In ons land kan je de vogel vinden in de Ardennen.