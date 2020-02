Vrachtschip met ijzererts verplaatst van open zee naar Westerschelde: "Daar beter beschut tegen storm"

Het schip vervoert ijzererts, maar dat is beginnen te broeien waardoor er ontvlambare waterstof vrijkomt. Nu is het dus doorgevaren van op volle zee tot aan een ankerplaats in Everingen op de Westerschelde, zegt An Truyts van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.

"Enerzijds is dat gebeurd zodat gepaste apparatuur aan boord kan worden gebracht om de waterstof verder te neutraliseren. Anderzijds ligt het schip daar beter beschut tegen de aangekondigde storm van zondag. De storm is een versnellende factor geweest om te handelen."

Er is geen impact op het scheepvaartverkeer op de Westerschelde. Wel zijn er enkele veiligheidsmaatregelen getroffen, onder meer wat betreft de afstand die het passerende verkeer moet houden. Het is nog niet duidelijk wanneer het vrachtschip naar de uiteindelijke bestemming, de haven van Gent, zal mogen doorvaren.