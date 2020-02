VRT NWS zoekt testers voor gepersonaliseerd nieuwsaanbod

In het kader van een Europees onderzoeksproject wil VRT Innovatie onderzoeken of mensen beter of slechter geïnformeerd worden wanneer ze gericht nieuws ontvangen. Met die insteek willen we zoveel mogelijk Vlamingen bevragen over hun ervaring met een nieuwsselectie op maat. De resultaten van dit experiment worden geïntegreerd in de technologie die VRT samen met internationale partners uit de technologie- en mediawereld ontwikkelt. Na afloop van dit project is het de bedoeling om deze software ook op de markt te brengen voor andere mediaorganisaties.