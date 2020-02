VS brengt belangrijke leider Al Qaeda in Jemen om het leven

"In opdracht van president Donald Trump hebben de Verenigde Staten in Jemen een operatie tegen terreur uitgevoerd waarbij Qasim al-Raymi, een oprichter en leider van Al Qaeda op het Arabische Schiereiland (AQAP), werd geëlimineerd", zo kondigde het Witte Huis in een mededeling vannacht aan. Hoe en waar exact de aanval werd uitgevoerd, is voorlopig niet duidelijk. De terreurgroep heeft nog niet zelf gereageerd op het nieuws.

Al-Raymi is een mede-oprichter van AQAP en stond sinds 2015 aan het hoofd van die erg invloedrijke afdeling van Al Qaeda. Hij werd ook beschouwd als een mogelijke opvolger voor Ayman al-Zawahri, de huidige leider van Al Qaeda.

AQAP is vooral in Jemen maar ook in Saudi-Arabië actief en eiste enkele dagen geleden nog de dodelijke aanval van begin december op de legerbasis Pensacola in de Amerikaanse staat Florida op. Een Saudische luchtmachtpiloot in opleiding schoot toen drie mensen dood. Acht anderen raakten gewond voordat de schutter doodgeschoten werd. Volgens de FBI ging het om een 21-jarige militair van de Saudische luchtmacht die voor een opleiding op de legerbasis was.

De Jemenitische afdeling van Al Qaeda staat vooral sterk in de oostelijke provincie Hadhramawt en voert daarbij aanslagen uit tegen zowel de pro-Saudische coalitie in Jemen als tegen de sjiitische Houthi's. Vanuit Jemen probeert AQAP ook terreuraanslagen in het Westen uit te voeren.