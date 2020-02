Waarom zo weinig senioren zich laten inenten tegen de griep: "We hebben griep gebanaliseerd"

"Het griepvirus komt elke winter terug, we kennen het goed en het geraakt heel gemakkelijk verspreid", vertelt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Maar het heeft een veel grotere ziektelast, zeker bij risicogroepen, zoals 65-plussers. Het is dodelijker dan het coronavirus dus, maar het verschil is dat we er ook iets aan kunnen doen. Er is een vaccin, je kan je handen goed wassen en zorgen voor correct hoest- en niesgedrag."