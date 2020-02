Het was 18,3 graden op Antarctica: hoogste temperatuur ooit gemeten op de Zuidpool

Het was de officiële Argentijnse meteorologische dienst die het record wereldkundig maakte via Twitter. Het weerstation in kwestie houdt data bij sinds 1961. Het nieuwe record komt niet als een verrassing, ook al is het zomer op Antarctica en al ligt het schiereiland relatief noordelijk: de opwarming van de planeet gaat duidelijk sneller aan de polen.

Om de zoveel tijd zijn er ook alarmerende wetenschappelijke rapporten over het smeltende ijs op de Zuidpool. Een deel van de gletsjers wordt tegelijk van onderen aangetast en verzwakt door het warmere zeewater.