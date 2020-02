Het is een stormachtige dag met rukwinden tot 130 km/u: met deze tips kunt u schade beperken

Veel regen en windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur, lokaal misschien zelfs meer. Dat is wat "Ciara", de eerste storm van het jaar, vandaag voor ons in petto heeft. Het KMI heeft voor de storm code oranje afgekondigd. Hoe kunt u zich voorbereiden en wat kunt u doen om eventuele schade te beperken? Hieronder enkele tips.