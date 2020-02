Rockzanger Arno (70) ondergaat operatie voor pancreaskanker en stelt reeks concerten uit

Volgende dinsdag treedt Arno op in de Trianon in Parijs en kort daarna gaat hij onder het mes. Na de operatie zal hij minstens zes weken buiten strijd zijn.

Arno is 70. Afgelopen donderdag kreeg hij nog een Lifetime Achievement Award op de uitreiking van de MIA's. In mei zou Arno ook nog een reeks concerten geven in ons land, onder meer in Het Depot in Leuven en De Roma in Antwerpen. Voorlopig gaan die concerten gewoon door.