Ciara raast over ons land: 58 vluchten op Zaventem geschrapt, 3 gewonden in Schotland, 1722 geactiveerd

De bedoeling is dat mensen voor niet-dringende brandweerinterventies waarbij er er geen risico is op levensgevaar naar 1722 bellen, zodat het noodnummer 112 beschikbaar blijft voor mensen die dringende medische hulp of dringende brandweerhulp nodig hebben.

Het is bovendien niet de bedoeling naar 1722 te bellen voor schade waarbij geen brandweerinterventie nodig is. In dat geval is een gekwalificeerde professional aangewezen.

Wie getroffen is door stormschade en wateroverlast kan ook via de website stormschade.vlaanderen online brandweerhulp aanvragen OF een professionele dienstverlener, zoals een dakwerker, boomzager of opruimingsfirma, contacteren. De online-aanvraag komt meteen bij de meldkamer van de brandweer terecht, dus moeten mensen niet meer wachten tot een operator van het nummer 1722 hen te woord staat.