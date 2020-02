Weerman Frank Deboosere over storm Ciara: "Zo'n zware storm is lang geleden, hopelijk alleen materiële schade"

In de voormiddag begint de storm aan zijn opmars met rukwinden van 80 à 90 kilometer per uur. Vanaf de namiddag verwachten we windsnelheden van 90 tot 110 kilometer per uur. ’s Avonds is het hoogtepunt van de storm, met lokaal zelfs rukwinden tot 130 kilometer per uur, en ook 's nachts zal de storm heftig aanhouden.