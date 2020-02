Gezin dakloos na zware woningbrand Dadizele

Wat het vuur veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al naar buiten. De vader van het gezin was als enige thuis. Hij kon op eigen houtje uit de woning ontsnappen, maar liep dus wel lichte brandwonden op.

Omdat er ook ontploffingsgevaar was even, vanwege een gasfles in het gebouw, mochten de bewoners van een tiental woningen even niet naar hun huis. Maar toen het vuur geblust was, was ook het ontploffingsgevaar geweken. De schade aan het huis is groot. Het getroffen gezin wordt elders opgevangen.