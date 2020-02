Raymond van het Groenewoud wordt 70: "Ja, maar we zijn ook groentjes"

Zanger-muzikant Raymond van het Groenewoud wordt volgende week 70, maar hij is nog lang niet uitgezongen. Integendeel, hij heeft een nieuw album klaar, "Speel". Hij stelde z'n nieuwe nummers vanavond voor aan de luisteraars van Radio 2 in het concertcafé in Westende. Raymond is de zoveelste krasse zeventiger die er nog altijd staat op een podium. "Ja, maar we zijn ook groentjes", zegt hij over zijn leeftijd. "Charles Aznavour heb ik nog zien optreden in Knokke toen hij 91 was."