Niet iedereen heeft het budget om op vakantie te gaan. Speciaal voor mensen die het niet kunnen betalen, was er vandaag in Hasselt de vakantiebeurs Horizont. Het aanbod van goedkopere reizen is voorbehouden voor bijvoorbeeld mensen die een tegemoetkoming krijgen. En de belangstelling stijgt jaar na jaar. Bekijk hierboven de reportage van onze reporter Bart Cortoos.