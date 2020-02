Vanaf juni geen zware vrachtwagens meer voor en na schooltijd in centrum Aalst 

Na het ongeval in december vorig jaar waarbij de 11-jarige Celio het leven liet, had de stad Aalst al aangekondigd dat er een verbod op zwaar verkeer zou komen in de uren voor en na schooltijd. De bedoeling was om het verbod al in februari te laten ingaan, maar dat was volgens burgemeester Christophe D'haese (N-VA) wegens tijdsgebrek niet meer haalbaar. "Er was nog heel wat overleg nodig , onder andere met de distributiebedrijven, om de details uit te werken en tot een werkbare oplossing te komen. Het verbod staat op de agenda van de volgende gemeenteraad op 18 februari.