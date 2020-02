Vijf nieuwe gevallen van coronavirus in Frankrijk, nu al elf in het totaal

Volgens de laatste cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) -en die zij grotendeels gebaseerd op die vanuit China- zijn er nu meer dan 34.500 mensen besmet geraakt in China. Buiten China zijn er 270 gevallen in 25 landen.

In totaal zijn er nu 724 mensen overleden aan het virus, de meesten onder hen in China. Daar zijn overigens ook een Amerikaan en een Japanner overleden, telkens in de stad Wuhan, waar de ziekte is uitgebroken. Er zijn ook telkens een sterftegeval in Hongkong en in de Filipijnen. Opvallend is dat het aantal doden dat van de beruchte SARS-epidemie uit 2002 en 2003 begint te benaderen. Toen zijn 774 mensen gestorven.