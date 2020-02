Waarom deze Afrikaanse top ook belangrijk is voor Europa

“De wapens doen zwijgen” staat op de affiche van deze top, met een symbolische knoop in een revolverloop, in de vorm van Afrika. De belofte om dat te doen tegen 2020 werd zeven jaar geleden al gemaakt, toen de Afrikaanse Unie (de vroegere Organisatie voor Afrikaanse Eenheid) 50 jaar bestond. Het lijkt inderdaad of het continent niet uit de vicieuze cirkel geraakt van geweld: geweld om grondstoffen of land, etnisch of religieus geweld – meestal slechts een voorwendsel voor een economische of politieke machtsstrijd. Ook belanghebbenden van ver buiten Afrika hebben een groot aandeel in die conflicten.

Begin jaren 2000 was het aantal conflicten licht gedaald, maar de voorbije tien jaar is het weer gestegen van 6 naar 21. De grootste brandhaarden zijn geen echte oorlogen meer, maar interne conflicten of extremisme.