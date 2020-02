Ward Verrijcken bij Belgische Oscarkandidaat Delphine Girard: "Film goed ontvangen in LA, geen idee of ik zal winnen"

Zondagnacht worden in Hollywood voor de 92e keer de Oscars uitgereikt. De Belgische kortfilm "Une soeur" van Delphine Girard, met Veerle Baetens in de hoofdrol, is genomineerd voor de belangrijkste cinemaprijs van de wereld. Terwijl Hollywood zich opmaakt voor de ultieme showbizzavond, gaat onze filmreporter Ward Verrijcken bij Girard in LA polsen naar haar emoties. De jonge Belgische blijft er nuchter onder en blikt vooral terug op een aantal unieke weken.